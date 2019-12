Compleanno Maksimovic, Repubblica: "Solo sei calciatori presenti, anche lo staff tecnico ha disertato la serata"

Ultimissime notizie Napoli - Che per la SSC Napoli non sia un buon momento, è palese. Le difficoltà in campionato e l'umore non proprio a mille hanno reso difficile il percorso degli azzurri, che ora non possono più permettersi di sbagliare. Oltre che sul piano del gioco, però, pare che qualcosa non stia girando soprattutto sotto il punto di vista mentale. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de la Repubblica, alla festa di compleanno di Nikola Maksimovic di martedì sera, sarebbero stati solo sei gli azzurri presenti. Addirittura anche lo staff tecnico avrebbe disertato la serata e non accolto l'invito del difensore serbo, sintomo di un rapporto tra le parti oramai logorato.