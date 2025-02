Non solo il focus sul campionato: il Napoli avrebbe un altro vantaggio nella corsa scudetto

Ultimissime Calcio Napoli: ora inizia il vero rush finale per questa corsa scudetto con l’Inter. E gli azzurri ripartono da un +2 in vista dello scontro diretto del Maradona grazie alla sconfitta nerazzurra a Torino.

Corsa scudetto Napoli-Inter, doppio vantaggio per gli azzurri?

Al netto di quella sfida, però, e di come essa andrà ci sarebbe un vantaggio secondo La Repubblica oggi in edicola per gli uomini di Antonio Conte. Una doppia arma a favore in realtà.