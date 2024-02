"Non posso giocare, non sto al 100%". E' stato Osimhen a voler rinunciare a Napoli-Genoa

Niente da fare alla fine: Osimhen salterà Napoli-Genoa di quest’oggi. Sarebbe stato lo stesso giocatore a farne come riporta Il Mattino oggi in edicola.

Retroscena Napoli-Genoa, Osimhen ha chiesto di non giocare

“Non posso giocare”, avrebbe infatti confessato nel faccia a faccia con Walter Mazzarri a Castel Volturno. “Preferirei di no”, riferendo di non sentirsi al top fisicamente e col terrore di uno strappo muscolare. Il tecnico - riporta il quotidiano - non se l’è sentita di forzare la mano e andare allo scontro con la stella nigeriana e lo ha assecondato tra non poche polemiche di contorno anche se lo staff medico non ha individuato situazioni particolari, ma appena stanchezza.

“Non sto al 100 per cento, non posso giocare, meglio che mi alleno”. A quel punto Mazzarri ha preferito recuperalo direttamente per il big match di Champions League.