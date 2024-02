Napoli-Genoa, le probabili formazioni: scelto il sostituto di Osimhen, possibile sorpresa a centrocampo. Ospiti offensivi

"Anche i ragazzi devono assumersi la responsabilità come lo faccio io". Così Walter Mazzarri ha suonato la carica oggi in conferenza stampa in vista di Napoli-Genoa di domani allo stadio Maradona. Perché tale match diventa fondamentale dato il momentaneo 10° posto occupato dai campioni d'Italia in carica per uno scenario surreale e, sinceramente, anche inaccettabile. Restano 15 partite per provare a recuperare pur parzialmente e bisognerà iniziare giocoforza da domani senza più passi falsi soprattutto tra le mura amiche.

Ultimissime Napoli-Genoa

NAPOLI - Si dovrebbe tornare al 4-3-3 per provare a spezzare il digiuno da goal. In porta ballottaggio Gollini-Meret ma si potrebbe decidere di non rischiare ancora il portiere friulano. Idee chiare invece in difesa: Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Natan al centro con Mario Rui a sinistra. In mediana possibile sorpresa Traorè per cui Mazzarri ha speso parole positive in conferenza: l'ex Sassuolo potrebbe prendere il posto di Zielinski con centrocampo completato da Lobotka in regia e Anguissa sull'altro fronte. In attacco Simeone sostituirà Osimhen - alla fine non convocato - con Politano e Kvaratskhelia ai suoi lati. Lindstrom e Ngonge scalpitano per la staffetta magari dopo un'ora.

GENOA - 3-5-2 per il talentuoso Gilardino che ritrova De Winter dopo la squalifica il quale, insieme a Bani e Vasquez, dovrebbe completare il terzetto difensivo davanti a Martinez. Sabelli e Messias invece si muoveranno sugli esterni di centrocampo, con Malinovskyi e Badelj a centrocampo per un Grifone tendenzialmente offensivo. Avanti confermatissimo infatti il tandem che sta dando tante soddisfazioni quest’anno: Gundmundsson-Retegui.

Probabili formazioni Napoli-Genoa