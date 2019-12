"Non mi dimetto", Ancelotti crede ancora nella svolta. La reazione di De Laurentiis ed i possibili scenari

Ultime Calcio Napoli - "Non mi dimetto". E' questa in estrema sintesi il pensiero di Carlo Ancelotti riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Non c'entra nulla il discorso economico, il tecnico ritiene ancora di avere il polso della situazione di uno spogliatoio il quale lui ha confermato di non essere spaccato. E' convinto di poter dare ancora una sterzata a questo andazzo davvero imbarazzante sotto l'aspetto della classifica, del gioco e soprattutto mentale. La squadra ormai ha fatto enormi passi indietro ed appare sempre di più in crisi.

Ancelotti

FUTURO DI ANCELOTTI: GLI SCENARI

E De Laurentiis? Per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente sogna una svolta già domani contro il Genk (magari con una vittoria ed una prestazione convincente). per lui sarebbe la soluzione della crisi più gradita. Ma questo non toglie che ci siano stati dei sondaggi con Allegri, Spalletti e Gattuso al quale è stato proposto un contratto semestrale.