No agli allenamenti nei parchi, si lavora da casa in attesa dell'ok per il 18 maggio: netta la decisione di ADL

Ultime calcio - E i calciatori spingono per tornare ad allenarsi al più presto, sia pure individualmente già da lunedì 4 maggio, tra quattro giorni. Perentorio l’intervento di Ciro Immobile, bomber della Lazio: «Sono d’accordo con la società e i compagni. Il presidente Lotito ha detto bene, io e Dzeko a Villa Borghese e non a Formello o Trigoria sembra una cosa pazzesca. Noi a Formello dove abbiamo sei campi e quattro ingressi separati potremmo anche non incontrarci mai. Credo sia discriminatorio, non sappiamo cosa fare», ha detto a Lazio Style.

Come riporta Il Mattino:

"E ieri è sceso in campo in maniera decisa anche il presidente dell’Aic Tommasi: «Ci preoccupa il fatto che non è ancora stato validato il protocollo per gli allenamenti del calcio, che dovrebbero ripartire il 18 maggio, ma bisogna studiarne subito un altro per consentire gli allenamenti individuali nei centri sportivi della società. Con questo strumento si potrebbe cambiare la regola che li permette solo per gli sport individuali. Se lo trovassimo si applicherebbe anche al nostro sport da lunedì», ha detto a Radio 24. Al tema della data della ripresadegli allenamenti è strettamente legato il taglio degli stipendi: riuscire a tornare in campo per la preparazione prima possibile eviterebbe di allungare lo stop dell’attività con le squadre di A ferme dalla prima settimana dimarzo. Gli azzurri hanno svolto l’ultima seduta a Castel Volturno giovedì 12 marzo. Da quel giorno allenamenti a casa, tutti gli azzurri sono rimasti in città proseguendo le tabelle personalizzate e continueranno a farlo in questi giorni (non è stata presa minimamente in considerazione dal club l’ipotesi di allenamenti individuali in qualche parco) e attendono di poter ricevere l’ok per la ripartenza sul campo il 18 (la stessa speranza del club). Intanto in questo periodo non si è registrata nessuna novità sul fronte taglio stipendi, quello di marzo resta congelato e non è partita ancora nessuna trattativa con il presidente De Laurentiis".