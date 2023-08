Niente bibite all'esterno del Maradona: la reazione dei commercianti di Fuorigrotta

Ultime notizie Napoli - Adesso è ufficiale, perché Palazzo San Giacomo ha infatti riproposto, con un’ordinanza sindacale del 21 agosto scorso, «il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell’inizio del singolo incontro del campionato di Serie A 2023/2024 e fino a due ore dopo la fine della singola partita» che gli azzurri disputeranno al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

L’ordinanza non si riferisce solo al consumo e alla commercializzazione delle bevande all’interno dello stadio ma anche «presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali», per un’area molto vasta che comprende via Cinthia, via Leopardi, via Doria, viale Augusto, via Cesare, via Campagna, via Diocleziano, viale Kennedy, Piazzale Tecchio, Largo Matteuci e Barsanti, via Claudio, via Marconi e via Terracina.

Dunque bar e ristoranti della zona vicina al Maradona non potranno vendere neanche le bottigliette d’acqua. Qual è stata la loro reazione? Ce lo racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: