"Neppure per un istante": da Spalletti è arrivata una richiesta ai giocatori del Napoli, non vuole figuracce con il Legia

C’è la Roma sulla strada del Napoli in Serie A, ma per gli azzurri ci sarà da giocare prima la partita contro il Legia Varsavia in Europa League, come racconta Il Mattino.

"Spalletti, come sempre, ha chiesto ai suoi di non pensare al campionato “neppure per un istante” perché l’errore, come con lo Spartak, è dietro l’angolo. Non vuole figuracce, non vuole scivoloni, non vuole flop: il Legia è in coda al campionato polacco, in lotta per non retrocedere ed è convinto che la prima in classifica del campionato italiano sia attrezzata per competere su due fronti. Dunque, ci proverà ad andare avanti"