Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista di Lazio-Napoli in programma oggi alle 18:00



"La nota positiva dopo una lunghissima assenza durata oltre due mesi è il recupero nel momento della verità di Alessandro Buongiorno, il cui ritorno tra i titolari renderà ancora più solido il reparto arretrato. È ovvio che sarebbe fondamentale non prendere gol: la strada maestra per uscire indenni da una sfida che si annuncia difficile".