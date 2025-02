Napoli-Udinese, settimo sold-out stagionale! Dato clamoroso sulle presenze al Maradona

Notizie Napoli calcio - Napoli-Udinese al Maradona sarà sold-out. Anche per la gara in programma domenica alle 20.45 è previsto il tutto esaurito nell'impianto di Fuorigrotta.

Come riportato dal Corriere dello Sport, spunta un dato incredibile sulle presenze al Maradona dei tifosi azzurri per vedere la squadra di Conte:

"Delle ultime quindici di campionato, il Napoli ne giocherà otto in casa, a Fuorigrotta. E, dato che con l'Udinese domani arriverà il settimo sold out, non è difficile immaginare che, fino alla fine, i pienoni potranno essere otto su otto, spettatore in più o in meno. Dunque, oltre 400mila cuori per il gran finale, con alcuni appuntamenti di gala, uno imperdibile, e altri che pure avranno un'importanza specifica nel peso dei punti verso la discesa del campionato.

Si comincia domani contro l'Udinese: biglietti introvabili da giorni, nessuna possibilità di esserci per i ritardatari. Previsti oltre 51mila spettatori. Sarà il settimo sold out stagionale dopo quelli con Como, Lecce, Atalanta, Roma, Venezia e Juventus. 400mila tifosi previsti che si andranno ad aggiungere ai già certi 650mila (e più) che hanno affollato il Maradona da inizio stagione. Il calcolo è elementare: undici di campionato più di due di Coppa Italia, la media di 50mila spettatori ogni volta".