Napoli-Udinese, per Lukaku e Neres sarà la partita del riscatto! Hanno un obiettivo

Domani si gioca Napoli-Udinese, prossima partita del campionato di calcio di Serie A, e per il quotidiano La Repubblica sarà la gara del riscatto per Romelu Lukaku e David Neres, i due attaccanti azzurri che all'Olimpico contro la Roma hanno deluso le aspettative.

Lukaku è alla ricerca della doppia cifra . Gli manca un gol per raggiungere quota dieci in campionato. Vuole ritrovare la vena offensiva mostrata contro Atalanta e Juventus derubricando la prestazione dell’Olimpico a mero incidente di percorso.

Deve cancellare Roma pure Neres: la sua “ era” è cominciata proprio in occasione della sfida d’andata. Al BluEnergy Stadium di Udine, il Napoli si affidò alla verve del brasiliano che di fatto cominciò a sbiadire il ruolo di Kvara all’interno di questa squadra. Neres propiziò l’autorete di Giannetti e fu decisivo per il successo in rimonta. Proverà a ripetersi domani in una gara fondamentale per le ambizioni scudetto degli azzurri.