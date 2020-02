Napoli-Torino, le probabili formazioni di Gazzetta: 5 novità per Gattuso, rivoluzionato il centrocampo [GRAFICO]

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla probabile formazione scelta da Gattuso per stasera: "Qualcosa cambierà, Rino Gattuso. E’ previsto il turnover per la sfida di questa sera col Torino. Il ritorno della semifinale di coppa Italia, in programma al San Paolo, giovedì, gli impone di distribuire per bene le energie. Resterà in panchina, Dries Mertens. Ma nel suo caso si tratta di una costrizione, perché l’attaccante belga sta recuperando dall’infortunio patito contro il Barcellona, nella gara di Champions League.A sostituire Mertens sarà Arek Milik che ritorna titolare dopo un periodo vissuto in panchina. E’ in mezzo che dovrebbe esserci la vera rivoluzione, nel senso che Gattuso dovrebbe tenere fuori i tre che fino ad oggi sono stati i titolari, ovvero Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, per fare spazio a Allan, Lobotka e Elmas. Ovviamente, si tratta di supposizioni, suggerite dagli ultimi allenamenti. Proprio a centrocampo è più facile l’avvicendamento, perché i tre sono già stati collaudati, magari mai insieme, ma a turno hanno dato un contributo importante agli ultimi risultati".