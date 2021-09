Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle condizioni di Mertens, Demme e soprattutto Lobotka.

"Nel frattempo Mertens e Demme, rientrati nell’elenco dei convocati per la prima volta in questa stagione domenica con il Cagliari, puntano a collezionare i primi minuti di calcio: a conti fatti, fermo restando che Ghoulam continua a lavorare per trovare la condizione, l’unico indisponibile è Lobotka. Il rientro in squadra, per lui, è previsto dopo la sosta".