Felipe: "Lucca al Napoli? L'Udinese non deve preoccuparsi perché..."

L'ex difensore Felipe Dal Bello ha parlato ai taccuini del Gazzettino del Friuli analizzando la situazione dell'Udinese:

"Molto importante l’acquisto. Titolo definitivo di Atta, il francese è un giocatore completo: sa fare tutto, può agire da centrocampista arretrato, da play e servire assist. In più ha personalità. Un gran colpo, quello di Gino Pozzo. La conferma del transalpino rappresenta un altro grande colpo. Florian è un giocatore universale, che segna e fa segnare. È un uomo squadra e quest’anno si è capito una volta di più nel momento in cui ha chiuso in anticipo la stagione. Il finale di campionato dell’Udinese è stato deludente, con troppe sconfitte. Con lui presente probabilmente i bianconeri si sarebbero posizionati nella parte sinistra della classifica, con un bottino di oltre 50 punti".

Lucca invece pare destinato a Napoli: "Non deve preoccupare: la proprietà ha già individuato l’eventuale alternativa. Poi non dimentichiamo Davis, perchè è un grande attaccante. Io gli auguro di stare sempre bene, nel quel caso potrebbe fare la differenza. A mio giudizio sarebbe addirittura migliore di Lucca. Negli ultimi due anni è stato tormentato dai problemi di natura muscolare, ed è un vero peccato. In ogni caso un certo numero di gare, in barba alla cattiva sorte, le garantisce, e anche a livelli elevati".