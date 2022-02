Napoli meglio di Psg e Bayern Monaco, quella azzurra è la seconda difesa meno battuta d'Europa [GRAFICO]

Notizie Napoli calcio. Uno dei segreti della grande stagione del Napoli è certamente la difesa. Contro il Venezia è arrivato il 13esimo clean-sheet della stagione, con gli azzurri che hanno confermato di essere la miglior retroguardia in Serie A. Numeri altisonanti, specialmente se rapportati ai 5 migliori campionati d'Europa come fatto dall'edizione odierna de Il Mattino:

Quella azzurra è la seconda migliore difesa dei cinque top campionato di Europa, finora ha fatto meglio solo il Manchester City di Guardiola in Premier League con 14 gol al passivo in 23 partite (una gara in meno rispetto al Napoli). Lo stesso numero di gol degli azzurri lo ha subito il Siviglia nella Liga (16), mentre peggio hanno fatto il Psg in Ligue one (19 reti subite, come il Nizza, in 23 partite) e il Bayern Monaco che in Bundesliga ha subito cinque reti in più (21) rispetto al Napoli. Insuperabile innanzitutto la difesa dell Ajax, solo 5 gol nel campionato olandese in 21 partite.