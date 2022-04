Napoli-Sassuolo, in tribuna De Laurentiis. Tuttosport: quale sarà il futuro di Spalletti?

L’atteggiamento più corretto è la consolazione per l’accesso in Champions League, cioè il vero obiettivo che il presidente DeLaurentiis voleva raggiungere quando l’estate scorsa affidò la squadra a Spalletti. Ne parla Tuttosport.

Oggi allo stadio Maradona arriverà il Sassuolo, la squadra che nella gara di andata aveva tolto punti a Spalletti:

“Azzurri avanti di due gol, si fecero raggiungere sul pari con reti subite al 71’ ed all’89’. Quale Napoli dovranno aspettarsi i tifosi che oggi pomeriggio saranno presenti in 20mila a Fuorigrotta? In tribuna ci sarà anche il presidente De Laurentiis che ha trascorso tutta la settimana con la squadra per aiutare il gruppo a risollevare il morale. E il futuro di Spalletti quale sarà?”