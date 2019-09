Napoli-Sampdoria: Younes scalpita in forse l'utilizzo di Lozano

Notizie calcio - L'edizione odierna di Tuttosport dà le ultime di formazione in vista di Napoli-Sampdoria.

Napoli-Sampdoria, le ultime

Ecco quanto evidenzia il quotidiano: "Sarà convocato Llorente, ma lo spagnolo deve trovare ancora la forma e non sembra essere utilizzabile dal primo minuto, mentre i sudamericani dovrebbero rientrare solo oggi dalle loro nazionali. Il problema riguarda soprattutto Lozano, perché va ad aggiungersi alla lista di attaccanti in forse per la sfida con la Samp. Facendo due conti, in attacco le uniche certezze sono Mertens al centro e Callejon a destra, con Amin Younes che ha dato segnali incoraggianti ad Ancelotti. Il tedesco scalpita e contro la Samp potrebbe giocare dal primo minuto".