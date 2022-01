Napoli-Samp, CorSport: tra i convocati degli azzurri anche tre calciatori della primavera

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla lista dei convocati del Napoli per la gara contro la Samp. Saranno presenti anche tre calciatori della Primavera.

"Il signor Luciano, alle prese con il Covid dalla vigilia con la Juve e bloccato a casa in isolamento, ha convocato in contumacia il nuovo difensore inglese e poi anche Fabian, pronto a tornare nella mischia dopo un’assenza prolungata sin dalla trasferta del 1 dicembre con il Sassuolo. Ruiz far inizialmente compagnia ad Axel, comunque, mentre la formazione che giocherà dal primo minuto dovrebbe essere quella che giovedì ha pareggiato a Torino. A completare la rosa, tre ragazzi della Primavera: il difensore Costanzo (2002), il centrocampista Vergara (2003), l’attaccante Cioffi (2002)"