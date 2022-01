Napoli-Salernitana, le probabili scelte di Spalletti. Cdm: tentazione Osimhen dal 1', rientrano anche Insigne e Ospina

É stata la settimana più lunga degli ultimi mesi, e non soltanto perché quella appena trascorsa è stata una «settimana tipo» per la squadra allenata da Luciano Spalletti, con gli ultimi recuperi dei giocatori infortunati. Ma anche e soprattutto perché l’avversario da affrontare prima della sosta, la Salernitana, è rimasto in bilico fino a ieri per l’emergenza contagi.

Probabili formazioni Napoli Salernitana

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Spalletti da lunedì scorso ad oggi ha dovuto isolare i suoi uomini dalle notizie sugli esiti dei tamponi alla squadra avversaria. La legge di Castel Volturno è stata: la sfida con i granata si gioca, senza se e senza me. Il Napoli a differenza della decimata Salernitana ma in grado di viaggiare e dunque giocare dopo l’esito degli ultimi tamponi Covid, arriva all’appuntamento con il derby in buone condizioni di salute. Sono infatti previsti i rientri di Insigne e di Ospina che negli ultimi due giorni si sono allenati regolarmente con il gruppo. Osimhen ha messo minuti nelle gambe nelle ultime due sfide e Spalletti ha la tentazione di schierarlo titolare".