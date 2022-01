Il Mattino - Napoli-Salernitana: Osimhen vuole partire titolare a tutti i costi, ha parlato con Spalletti

Ultimissime notizie sul Napoli calcio e il ritorno in campo di Victor Osimhen che può tornare in campo da titolare contro la Salernitana. Spalletti ci sta pensando dopo che aveva parlato con il giocatore in settimana prima del Bologna.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

Napoli-Salernitana: Osimhen vuole giocare titolare

Come riportato da Il Mattino Osimhen può tornare titolare in Napoli-Salernitana:

Luciano Spalletti si è girato verso la panchina dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa contro il Bologna e ha indicato Victor Osimhen e gli ha fatto segno di iniziare il riscaldamento. Un gesto semplice. Un gesto che l'attaccate nigeriano aspettava dal 22 novembre del 2021. Victor aveva una voglia matta e già nel riscaldamento pre partita era euforico. Protagonista assoluto nel torello con i compagni, si sbracciava, si dava costantemente da fare: aveva un diavolo per capello. Con Spalletti Osimhen ne aveva parlato in settimana: se la partita si fosse messa in un certo modo, ci sarebbe stato spazio per lui. Ecco perché quando è arrivato il raddoppio di Lozano a inizio ripresa le sue speranze sono aumentate. Ecco perché adesso la testa di Osimhen è tutta rivolta a domenica, al derby contro la Salernitana, la partita nella quale spera di tornare titolare. Lui, dopo quasi due mesi dalla testata di Srkiniar e quello che sembrava l'inizio di un nuovo calvario. Victor vuole esserci a tutti i costi: dal primo minuto. Spalletti ci sta già pensando anche se al momento si tratta solo di un'ipotesi remota.