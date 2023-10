Napoli-Real Madrid, tifosi in arrivo da tutta Italia! Pronta la coreografia nelle curve

Ultime notizie Napoli - I tifosi del Napoli di tutta Italia si sono messi in fila sia per i biglietti online che per quelli disponibili nella ricevitorie. L’unico obiettivo era accaparrarsi il prezioso tagliando per la sfida di Champions League con il Real Madrid. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

In poche ore, sono andati a ruba gli ingressi ed è stato dichiarato il sold out. Come di consueto per le partite di cartello, il tagliando è sempre più merce rara:

“Sono state tantissime le richieste e molti i tifosi da Milano che sono riusciti a comprare il biglietto per una sfida che si presenta affascinante. Anche da Torino, Genova, Bologna, Modena si muoveranno in auto o in van, ma anche in treno. Ostia ha organizzato un pullman per raggiungere Fuorigrotta per la grande sfida, così come tutti i club del centro-Italia: Grosseto, Castel Di Sangro, Ancona.

I club esteri, come quello dell’Olanda, vista anche la difficoltà ad acquistare i tagliandi, hanno deciso di rimanere in sede: maxischermo al Caffe delle Arti a Voorburg. Così come il Club Napoli Madrid e anche a Londra. A Fuorigrotta i tifosi più caldi delle curve hanno organizzato una bella coreografia con striscioni particolari”