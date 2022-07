Gazzetta - ADL convinto di Raspadori: gli ha offerto lo stesso ingaggio di Mertens

La Gazzetta dello Sport svela come il Napoli tratta l'acquisto di Raspadori e ha incassato anche il sì del giocatore per il trasferimento in azzurro. Decisivo l'ok del presidente Aurelio De Laurentiis per questo investimento.

Napoli: Raspadori dice sì, ingaggio di Mertens

Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis ha proposto a Raspadori un ingaggio a Napoli come quello offerto a Mertens.

Si ragiona sulla base di un quinquennale con un ingaggio molto simile, almeno inizialmente, a quello che De Laurentiis ha proposto a Dries Mertens (circa 2,4 milioni) con ovviamente poi una indicizzazione verso l’alto nel corso del tempo. L’accordo si può insomma trovare in maniera abbastanza agevole mentre lo scoglio decisamente più alto da scalare per il Napoli resta il Sassuolo che non può che fare resistenza visto e considerato che ha appena perso Scamacca. De Laurentiis è chiamato a mettere sul piatto trenta milioni, una cifra considerevole nonostante anche il presidente del Napoli sia convinto del valore di Raspadori e del fatto che potrebbe rappresentare un investimento remunerativo per il futuro. Carnevali, però, non intende mollare facilmente Raspadori ed anche per questo ha strategicamente “sdoganato” la trattativa.