Tuttosport - "Raspadori vale più di Scamacca", il Sassuolo avvisa il Napoli: i 40 mln arrivano da Zielinski

Non sarà una trattativa facile tra Sassuolo e Napoli per il trasferimento di Raspadori in azzurro. Il club emiliano ha fissato il prezzo del giocatore, più alto di quello che si aspettava.

Calciomercato Napoli, svelato il prezzo che fa il Sassuolo per Raspadori al Napoli, decisiva la cessione di Zielinski al West Ham:

Fosse per i ragazzo e per il suo entourage sarebbe già belle che chiusa con il trasferimento nella squadra di Spalletti dove lo aspetta un quinquennale, soprattutto, la vetrina della Champions. Perché il ragazzo è ambizioso e ha già avvisato il Sassuolo. Che, però, non è esattamente dell’idea perché dopo aver ceduto Scamacca al Whest Ham e, così, rilancerà proponendo a Riassapora un rinnovo con la promessa di lasciarlo partire la prossima stagione. E, comunque, l’ad Carnevali ha spiegato che per lui Raspadori vale più di Scamacca per il quale il Sassuolo ha incassato 32 milioni più 6 di bonus. Il Napoli è avvisato. Le risorse porrebbero arrivare dalla cessione di Zielinski che si sta convincendo ad accettare (anche lui) il Whest Ham.