Napoli, primo paziente curato con anticorpi monoclonali: 2mila euro per la terapia di Trump

Coronavirus ultime notizie. È un uomo di 57 anni, dializzato, diabetico e iperteso il primo paziente affetto da Covid-19 ad essere curato a Napoli con gli anticorpi monoclonali. La terapia, sperimentata con successo a fine ottobre anche dall’allora presidente americano Donald Trump, è stata somministrata venerdì pomeriggio all’Ospedale del Mare. Il 57enne è già tornato a casa. Lo rende noto l'edizione di oggi del quotidiano La Repubblica.

Anticorpi monoclonali contro il Covid-19

L'Italia ha già annunciato l'acquisto di 150 mila dosi di anticorpi monoclonali. La somministrazione ha un costo di circa duemila euro, ma in caso di successo consente di evitare l’insorgere delle forme più gravi della malattia e il conseguente ricovero del paziente in terapia intensiva. Gli anticorpi agiscono contro la proteine “Spike” del coronavirus, bloccandola. Ma l'ASL chiarisce: "Questa non è una terapia miracolosa, se qualcuno pensa che sia acqua di Lourdes si sbaglia. Inoltre, può essere somministrata solo in presenza di condizioni ben precise: ha senso utilizzarla solo nelle fasi iniziali, nei dieci giorni dalla comparsa dei primi sintomi, e su pazienti che non abbiano bisogno di ossigeno, dunque asintomatici o “ paucisintomatici”, ma affetti da patologie che, associate al virus, possano condurli alla morte".