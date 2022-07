Napoli-Perugia, si temono scontri! Arrivano un centinaio di tifosi ospiti, si muovono Digos e Questura di Trento

Il Napoli si prepara all’amichevole di oggi (calcio d’inizio alle 18) contro il Perugia in ritiro a Pieve di Cadore dal 9 luglio. La partita sarà trasmessa gratuitamente sui profili social ufficiali del club di De Laurentiis.

Napoli-Perugia, si temono scontri

Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, oggi a Dimaro sono attesi anche un centinaio di tifosi del Perugia e la Questura di Trento ha attivato i radar: si temono scontri per antiche rivalità. Da Napoli sono arrivati alcuni uomini della Digos.

L’amichevole sarà anche l’occasione giusta anche per l’incontro tra il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e l’allenatore del Perugia Fabrizio Castori che hanno vissuto insieme il “miracolo” della storica e inaspettata promozione del Carpi in Serie A.

Sarà un test probante per il Napoli che affronta una squadra di Serie B dopo la vittoria di giovedì per 10-0 contro l’Anaune, realtà che milita nel campionato regionale d’Eccellenza in Trentino. Il Perugia è reduce nella scorsa stagione dai play-off contro il Brescia e nei giorni scorsi ha battuto 7-0 il Real Vicenza, una selezione di calciatori in cerca di contratto.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli