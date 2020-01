Repubblica - Napoli-Perugia, fischi per Fabian Ruiz, poca benzina e scarsa vena realizzativa. Applausi per Insigne e Demme

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli vince contro il Perugia ma non convince ancora pienamente. A sottolineare questo ci ha pensato l'edizione odierna di "Repubblica". Insufficiente, infatti, Fabian Ruiz, che al momento dell'uscita dal campo si è beccato dei fischi, così come sono apparsi sottotono anche Fernando Llorente ed Elseid Hysaj. Altro campanello d'allarme è rappresentato dalla condizione atletica della squadra, che troppo presto ha finito la benzina, troppo appesantita dai carichi di lavoro delle ultime settimane, così come è preoccupante la poca vena realizzativa. Applausi, invece, per Lorenzo Insigne, autore della doppietta decisiva, e per Diego Demme, l'ultimo arrivato, così come hanno sfruttato, secondo il noto quotidiano, la chance avuta Elmas ed Hirving Lozano.

Napoli Perugia Ospina