Napoli per l’ennesima volta in emergenza: salvo miracolosi recuperi anche Elmas sarà out

Luciano Spalletti torna a fare i conti con l'emergenza infortuni come sottolineato dall'edizione odierna di Repubblica.

I tifosi al seguito si aspettano infatti innanzitutto una prova di orgoglio da parte del Napoli, reduce dal doppio passo falso consecutivo allo stadio Maradona contro Fiorentina e Roma. In trasferta invece gli azzurri hanno già conquistato 37 punti e sono stati finora la squadra migliore del campionato, capace di imporsi nel girone di ritorno in casa di avversarie ostiche come Lazio, Verona e Atalanta.

Per questo l’ultima spiaggia di domani al Castellani è almeno sulla carta un’occasione da sfruttare, anche se Insigne e compagni non stanno attraversando un buon periodo di forma e saranno per l’ennesima volta in emergenza. Ieri si è difatti fermato ai box per un fastidio muscolare pure Elmas e salvo miracolosi recuperi nemmeno il jolly macedone potrà essere convocato per la sfida in Toscana, come lo squalificato Koulibaly, l’infortunato Lobotka e ( quasi sicuramente) il convalescente Di Lorenzo, che ha lavorato ancora in disparte a Castel Volturno e nella migliore delle ipotesi di aggregherà al gruppo solamente stamattina.