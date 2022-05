Napoli, pace fatta con i tifosi: spunta un gesto dopo il gol di Fabian

Questo Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport, ha riacquisito autostima e non si ferma. Dopo la vittoria col Sassuolo, quella col Torino firmata da Fabian.

Nonostante la delusione per il mancato scudetto, i tifosi del Napoli sono andati in trasferta e hanno esultato al gol di Fabian:

"Pobega fa la frittata, tenta un dribbling complicato e Fabian gli ruba palla in progressione entra in area e segna di sinistro, primo gol da dentro i 16 metri per lo spagnolo. L’esultanza dell’andaluso è sotto la curva dei due mila tifosi napoletani.

Un gesto verso l’orecchio quasi a chiedere più entusiasmo - si veniva da due settimane di contestazione - e poi l’esultanza insieme e la pace fatta con la tifoseria"