Il Mattino - Napoli: Osimhen torna titolare, scelta la partita

Ultime sulle condizioni e il rientro in campo di Victor Osimhen. L'allenatore, lo staff e la società hanno deciso con il giocatore la partita per tornare in campo da titolare.

Napoli: Osimhen torna titolare, scelta la partita

Aggiornamenti su Osimhen e il rientro in campo da Il Mattino:

Il ritorno, quindi, di una pedina fondamentale: Osimhen potrebbe giocare uno spezzone di partita già a Bologna, oppure nel match successivo con la Salernitana per poi tornare titolare nella prima sfida dopo la sosta il 6 febbraio a Venezia. E il mese prossimo prevede altre partite importantissime in campionato, quelle con l’Inter e la Lazio e i due match dei sedicesimi di Europa League contro il Barcellona.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli