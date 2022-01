Il Mattino - Napoli: Osimhen carico e con tanta voglia di rituffarsi nella mischia, oggi l'ultima valutazione di Spalletti

Ultime sulle condizioni di Osimhen e il rientro in campo in Bologna Napoli. L'attaccante nigeriano non vede l'ora di tornare a giocare, è molto carico.

Il Mattino rivela le condizioni di Osimhen e la sua voglia di tornare a giocare:

Torna Victor dopo quasi due mesi, Spalletti lo ha inserito tra i convocati, andrà in panchina a Bologna e potrebbe giocare una ventina di minuti finali: stamattina verrà fatta un’ultima valutazione del tecnico con il centravanti nigeriano. Osimhen indossa una mascherina protettiva (la dovrà portare fino a fine marzo) e da quando ha avuto l’ok dopo l’ultimo controllo medico, di rientro a Napoli dalla Nigeria dopo la guarigione dal Covid 19, ha ripreso gli allenamenti con il gruppo azzurro e non ha avuto timori in questi giorni nel contatto con il pallone e nel contatto fisico nelle partitine, come spiegato ieri da Spalletti. Pronto, quindi, mentalmente a rituffarsi nella mischia e molto carico: ieri Victor sul suo profilo instagram ha postato una foto con la mascherina protettiva corredata dalle immagini di una clessidra e del leone.

Il nigeriano di voglia ne ha tanta, ora avrà bisogno di minuti per arrivare al top della condizione: potrà essere l’arma in più del Napoli nella corsa per un posto in Champions League. La sua assenza è stata molto pesante, alla squadra azzurra è mancata la sua fisicità, la sua capacità di lanciarsi negli spazi e la sua qualità di bomber. In questa stagione ha segnato nove reti, cinque in campionato e quattro in Europa League, l’ultima nel 3-0 al Legia Varsavia al “Maradona” del 21 ottobre, quasi tre mesi fa.