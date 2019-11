Napoli, oggi vertice De Laurentiis-giocatori: prove di pace, ecco la linea del presidente

Ultimissime Calcio Napoli - Ecco il momento della verità. Come infatti riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, sarà giorno di confronto oggi in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis farà infatti visita a Castel Volturno, e lì sarà ridiscussa e sviscerata la vicenda dell'ammutinamento. L'intento è mettere un punto che sancisca la fine delle ostilità per quanto possibile, così da ripartire anche nei risultati.

Napoli, faccia a faccia De Laurentiis-squadra

Tuttavia - svela il quotidiano - nessuno dei giocatori si è ancora arreso all'idea di dover pagare la multa giunta in casa. E probabilmente si parlerà anche di questo quest'oggi, quando saranno tutti chiusi nello spogliatoio come richiesto direttamente dal presidente. I giocatori sono pronti a chiedere scusa e ADL a perdonarli, ma le multe, comunque vada, non saranno cancellate. Al massimo si cercherà di non finire in tribunale per il bene di tutti.