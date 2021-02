Napoli, nuovi centri di vaccinazione all'Aeroporto, Ponticelli, Scampia e sul Lungomare

Ultimissime notizie Napoli. Il manager dell'ASL Napoli, Ciro Verdoliva, ha individuato sette punti della città per la somministrazione di massa del vaccino anti-Covid. Tra i luoghi segnalati ci sono anche il Lungomare di Napoli e l'Aeroporto di Capodichino. Ne parla nel dettaglio l'edizione di oggi del quotidiano Il Mattino di Napoli.

Napoli, vaccinazione di massa

Tra i luoghi che ospiteranno la campagna vaccinale a Napoli c'è anche il Covid Vaccine Centre inaugurato al Museo Madre di arte contemporanea, c'è il Museo del Real Bosco di Capodimonte, la Stazione Marittima, il piazzale Angioino. Una spesa complessiva di 381mila euro per la Regione Campania, che conta di iniziare con le vaccinazioni nei luoghi stabiliti entro 15 giorni.

Come già accennato, tra i luoghi individuati c'è anche lo scalo dell'Aeroporto di Capodichino, il padiglione 1 della Mostra d'Oltremare (dove già vengono convocate circa 2500 persone al giorno per i vaccini), forse anche il padiglione 2 verrà impegnato per lo stesso motivo. Infine, individuati anche siti in Piazza Ciro Esposito a Scampia, al PalaVesuvio di Ponticelli, il Lungomare di Via Caracciolo.