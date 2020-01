Napoli-Lazio probabili formazioni, gli infortunati azzurri non recuperano: pronte tre novità di formazione

Ultimissime Calcio Napoli - Napoli-Lazio, cattive notizie dall'infermeria. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, di fatto non recupererà alcun infortunato per il match di domani sera valido per i quarti di Coppa Italia.

Coppa Italia Napoli-Lazio probabili formazioni

Dries Mertens e Nikola Maksimovic proveranno ad esserci contro la Juventus, mentre sono ancora incerti i tempi di Kalidou Koulibaly che non sta ancora benissimo. Domani ci saranno quindi poche variazioni, probabilmente una per reparto. In difesa rientra Mario Rui che ha scontato il turno di squalifica, mentre in mediana Diego Demme va dritto verso una maglia dal primissimo minuto. Nel tridente potrebbe invece rifiatare José Callejon e spazio a Hirving Lozano.