Napoli-Lazio, Ospina non recupera! Repubblica: in ascesa le quotazioni di Mertens, dopodomani è il bivio della verità per il campionato

Ultime notizie Napoli - Lo stop imposto dal Napoli all'Inter è stato molto utile per l’autostima di Insigne e compagni, che hanno allungato la loro striscia positiva di otto partite (con 20 punti conquistati a partire dal 28 febbraio scorso) nel girone di ritorno. Ne parla Repubblica.

"La sfida alla Lazio di dopodomani allo stadio Maradona è il bivio della verità per il campionato del Napoli, costretto a conquistare i tre punti per rilanciarsi nello sprint per il quarto posto. Gattuso riavrà a dispozione Lozano, assente contro l’Inter. Ma perde per squalifica Demme e non recupera il portiere Ospina, ancora in convalescenza. In ascesa le quotazioni di Mertens per una maglia tra i titolari. Sarà però importante soprattutto l’approccio mentale degli azzurri"