Ultimissime Napoli - La moviola della Gazzetta dello Sport per Napoli-Lazio: "Di pochissimo, ma Immobile è in posizione regolare sul suo gol. Calvarese convalida dopo la conferma del Var. Parolo entra in scivolata su Mertens ed è rigore: decisione giusta. Mancano i gialli a Luiz Felipe e Manolas. Finale incandescente con un paio di risse che Calvarese gestisce col buon senso".