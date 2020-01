Napoli-Lazio, De Laurentiis entusiasta: complimenti alla squadra nello spogliatoio

Notizie Calcio Napoli - Riecco il vero Napoli, riecci la vittoria. Grinta, determinazione, qualità e applicazione. Con un goal di Lorenzo Insigne all'avvio, e una super prestazione successiva, gli azzurri volano in semifinale di Coppa Italia dove troveranno la vincente di Inter-Fiorentina.

Napoli-Lazio, arrivano i complimenti di De Laurentiis

"Stiamo cercando di uscire da un momento terribile, questa partita per noi deve rappresentare un nuovo inizio, il campionato è lungo", ha riferito il capitano partenopeo a fine partita. Entusiasta, come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron, infatti, ha fatto arrivare i suoi complimenti nello spogliatoio, con Gennaro Gattuso che ha ringraziato uno a uno gli uomini della sua squadra. "Ho visto il veleno, lo spirito di squadra", ha detto poi galvanizzato il tecnico azzurro.