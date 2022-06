"Mi vendi Koulibaly? Un secondo dopo mi dimetto", Spalletti avvisa il Napoli: il retroscena

Calciomercato Napoli - Spalletti pronto a dimettersi in caso di cessione di Koulibaly. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport che riporta a grandi linee quello che sarebbe il pensiero dell'allenatore del Napoli calcio sul mercato.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Le sue pretese sono poche ma chiare. Scolpite. Un solo giocatore su cui è pronto allo scontro frontale. Koulibaly. Me lo vendi? Un secondo dopo mi dimetto. Fabian Ruiz. Non firma il rinnovo? Non è un suo problema. De Laurentiis lo vuole mettere fuori rosa come fece con Milik in passato? Dovrà fare i conti con il suo allenatore. Spalletti considera lo spagnolo uno dei 5 o 6 giocatori della rosa da Champions League"