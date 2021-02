Napoli ko davanti a De Laurentiis, CdM: il presidente lascia lo stadio senza passare nello spogliatoio

Ultime notizie Napoli - Il primo obiettivo stagionale è andato: il Napoli lascia la finale di Coppa Italia all’Atalanta e torna a casa con tante colpe e qualche rammarico. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"La squadra di Gattuso è impalpabile, sembra in balìa delle onde. Lo scenario diventa adesso difficile, il volto scuro di De Laurentiis in tribuna è molto più eloquente di tante parole. La notte di Bergamo è amarissima per il Napoli, stordito dai due schiaffi iniziali, poi con una reazione vanificata da altri errori in difesa. De Laurentiis lascia lo stadio senza passare nello spogliatoio"