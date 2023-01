CorSport - Vigilia 'zen' del Napoli in vista della Juventus: ecco cosa ha detto Spalletti al gruppo

Notizie Napoli calcio. Si avvicina sempre di più il big match di questa sera tra Napoli e Juventus, in programma alle ore 20.45 allo stadio Maradona.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato come ieri Spalletti ed il gruppo azzurro abbiano vissuto la vigila di questa delicata sfida contro la Juventus:

La marcia di avvicinamento del Napoli alla grande sfida con la Juve è stata quasi zen: ieri, dopo l’allenamento al centro sportivo di Castelvolturno, Spalletti ha concesso ai giocatori di trascorrere il resto della giornata e anche la serata, la notte, in famiglia. A casa: niente ritiro e appuntamento alle 10 di oggi a casa azzurri per la rifinitura finale. In campo, invece, è stata tutta un’altra filosofia per l’intera settimana: carico il signor Luciano e carica incessante al gruppo.