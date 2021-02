Napoli-Juventus è il derby dell'incomprensione di Ancelotti: dirigenze e tifoserie lo lasciarono andar via come se avessero risolto un equivoco

Napoli Calcio - Crosby è una cittadina sulla costa inglese a 10 chilometri da Liverpool. Tra i 50 mila abitanti di Crosby uno si ispira a quegli uomini di ghisa: è Carlo Ancelotti, coach dell’Everton. In settimana ha entusiasmato l’immagine in cui, mentre la sua squadra segna il gol del 5 a 4 al Tottenham di Mourinho in FA Cup (e abbiamo visto allenatori trasformarsi in Hulk per molto meno), soffia sulla bevanda calda che ha in mano, come se quella fosse al momento la cosa più intensa nel suo universo mentale.

Ancelotti

Come riporta La Repubblica: