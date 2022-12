Napoli-Juve Stabia 6-1, CorSport svela i nomi dei marcatori: un azzurro in gran spolvero

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato i marcatori dell'allenamento congiunto disputato ieri tra Napoli e Juve Stabia al centro sportivo di Castel Volturno. In grande spolvero Giacomo Raspadori che ha realizzato una doppietta.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Risultato, dicevamo: 6-1 per il Napoli con doppietta di Raspadori e gol di Kvara, Lobotka, Demme e Anguissa, e rete di Santos per la Juve Stabia. Una partitella intensa, di cento minuti complessivi, nel corso della quale Spalletti ha alternato l'intera rosa mischiando come di consueto carte e uomini senza concedere indizi: la prova generale in vista del ritorno del campionato in programma mercoledì con l'Inter a San Siro, dopo cinquantatré giorni di pausa e di attesa, è stata a dir poco blindata".