Napoli-Juve, le probabili formazioni di Gazzetta: Spalletti cambia modulo e lancia Anguissa, solo un dubbio per Allegri [GRAFICO]

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli e Juventus che si affronteranno alle ore 18 allo stadio "Maradona". Ci sono tante novità in ambedue gli schieramenti.

Napoli-Juve, le scelte di Spalletti e Allegri

Gli azzurri cambiano modulo passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1 con l'esordio dal primo minuto di Anguissa. Al fianco del camerunense agirà Fabian Ruiz. I tre dietro Osimhen saranno Politano, Elmas e Insigne. In porta recupera in extremis Ospina. Allegri dovrebbe optare per un 4-3-3 con Szczesny, Pellegrini, Chiellini, Bonucci e De Sciglio. Anche se c'è il ballottaggio De Ligt con Pellegrini. A centrocampo Rabiot, Locatelli e Mckennie. Davanti Bernardeschi, Morata e Kulusevski.