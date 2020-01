Napoli-Juve, le probabili formazioni di Gazzetta: Gattuso ha tre dubbi da sciogliere, tentazione Higuain per Sarri [GRAFICO]

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Juventus.

Formazioni Napoli-Juventus, anticipazioni Gazzetta

Per Gattuso ci sono tre ballottaggi in vista: Callejon-Lozano, Hysaj-Luperto ed infine Fabian Ruiz-Lobotka. Per il resto l'undici da mandare in campo è ormai fatto con la riconferma di Demme davanti alla difesa. I dubbi maggiori per Sarri sono a centrocampo dove si giocano una maglia da titolare Matuidi e Rabiot. Sulla trequarti parte favorito Ramsey, ma occhio anche a Douglas Costa e Higuain (con il Pipita punta, sarebbe Dybala a scalare più indietro. Ecco in allegato il quadro completo delle due squadre.