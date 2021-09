Napoli-Juve, l'editoriale di Corbo: "Un cambio non banale di Spalletti ha fatto la differenza"

Napoli Calcio - Vi proponiamodi seguito un estratto dell'editoriale di Antonio Corbo su Napoli-Juventus per La Repubblica. Ecco la parte conclusiva del suo intervento:

Ora Politano c’è, ed è diabolico il suo diagonale in slancio estremo. Quel Politano che Spalletti aveva lasciato in campo dopo un grigio primo tempo, preferendo ritirare Elmas e dare frenesia all’attacco con Ounas sottopunta. Non un cambio scontato, ma una variante tattica che porta il Napoli a dominare la partita su una Juve calante.

Superiorità che si legge in molti nomi: svettano Mario Rui a sinistra, Fabiàn Ruiz ridimensiona Locatelli sempre più ruvido perché in affanno, Di Lorenzo sovrasta ormai Kulusevski, ci si mette il trasognato Moise Kean che entra in tempo per girare di testa verso il suo portiere, solo una carezza di Szczesny non basta ad evitare il gol e l’irruenza di Koulibaly che porta la palla in rete e Allegri a otto punti da Spalletti, allenatore di un Napoli finalmente ricondotto all’arte di vincere ragionando.

Quanto basta per riportare in scena De Laurentiis a dispensare sorrisi e astiosi riferimenti. Era il sabato della riconciliazione con il gruppo Insigne e con se stesso dopo mesi di irata solitudine