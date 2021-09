Napoli-Juve, il piano della Questura allo stadio Maradona: più steward e cancelli aperti dalle 14:00

Notizie Napoli Juventus. Si gioca sabato 11 settembre alle ore 18:00 la sfida tra SSC Napoli e Juventus, valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Oggi La Repubblica segnala la possibilità di nuovi disagi all'esterno dello stadio Maradona, dove si fa ancora fatica a gestire gli ingressi condizionati dal regolamento Covid. Per entrare allo stadio, infatti, bisogna esibire il Green Pass o un tampone effettuato 48 ore prima della partita, oltre all'esibizione del biglietto e del documento di identità, e poi la misurazione della temperatura corporea: un iter che rallenta in maniera decisiva gli ingressi, causando lunghe file e possibili disordini. Domani sera ci saranno 27 mila tifosi napoletani allo stadio, tutto esaurito.

Anche la Questura di Napoli sta provando a risolvere il problema: ecco come.

Napoli Juventus: regole stadio Maradona

Regole per seguire Napoli-Juventus allo stadio Diego Maradona ai tempi del Covid.

La prima è rivolta alla società: aumentare il numero degli steward anticipando l’apertura dei cancelli. La seconda è per il pubblico: arrivare allo stadio in largo anticipo perché la procedura dei controlli all’ingresso è rigorosa e ha bisogno di tempo per essere espletata.

stadio Maradona Napoli

Il piano organizzativo è stato discusso ieri in una riunione del Gos e le direttive sono chiare. Le ha illustrate il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, che ha parlato dell’ordine pubblico prima del big match: «Abbiamo deciso un’apertura anticipata dei cancelli. È prevista alle 14, quindi quattro ore prima del calcio d’inizio che è fissato alle 18» .

Ma non basta. Il punto da risolvere è un altro: «Abbiamo chiesto al Napoli un numero di steward adeguato al flusso che ci sarà. Vediamo se poi saranno disponibili. Sappiamo che c’è una difficoltà a reperire questi operatori, noi abbiamo indicato il numero necessario. Il club ha delle incombenze che prima non c’erano. Adesso il percorso di accesso è più macchinoso e mi riferisco anche al Green Pass. Noi diciamo in base all’affluenza delle persone quanti steward sono necessari. Con il Napoli c’è un rapporto di collaborazione e mi auguro riescano a provvedere a questa esigenza, altrimenti si rallenterebbero le attività di controllo» .