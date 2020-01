Napoli-Juve, CorSport: è corsa contro il tempo per recuperare Allan, il suo utilizzo resta a forte rischio

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport è corsa contro il tempo per recuperare Allan in vista della Juve: "Allan Marques Loureiro spera di dover fare a meno di anti-dolorifici, ne ha già presi a sufficienza, e comunque le terapie stanno rispondendo e una maglia in fondo al tunnel del San Paolo lui la sogna: c’è una speranza, neanche piccolissima, di lasciarsi alle spalle tutti i guai di questo anno orribile ma anche la percezione che forse entro domenica sera potrà passare pure quest’accidente che gli ha tolto allegria".