Napoli-Juve, Corriere della Sera: "Higuain salta la finale di Coppa Italia"

Ultimissime notizie Napoli calcio. Mercoledì si gioca la finale di Coppa Italia e gli azzurri ritrovano Maurizio Sarri sulla panchina avversaria: in palio c'è il primo titolo della stagione. "Il bello di certi momenti simbolici, almeno nel calcio, è che possono essere utilizzati a piacimento, a seconda del risultato finale. Domani Maurizio Sarri compie il suo primo anno di Juventus e mercoledì andrà a caccia del suo primo trofeo italiano in carriera, sfidando in finale di Coppa Italia il Napoli. Ovvero la squadra che ha scommesso su di lui dopo il debutto in A con l’Empoli a 55 anni e senza la quale molto probabilmente non sarebbe dov’è adesso". Così scrive il Corriere della Sera oggi.

Napoli-Juve, Higuain salta la finale di Coppa Italia

Il Corriere della Sera anticipa che Higuain salterà la finale di Coppa Italia contro il Napoli: "Higuain in ritardo, emergenza in attacco dopo il flop di Ronaldo nel ruolo di centravanti. Più facile che rifare l’attacco con Higuain centravanti dopo la prova deludente di Ronaldo contro il Milan: il Pipita, simbolo dei simboli nello Juve-Napoli di Sarri, è in ritardo e difficilmente ci sarà a Roma".

Higuain ha saltato anche la semifinale contro il Milan, a cui ha assistito dalla tribuna: pescato dalle telecamere mentre era al cellulare, sui social è stato attaccato per le sue presunti condizioni fisiche.