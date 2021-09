Napoli-Juve 2-1, la moviola CorSport: che rischio Chiellini su Osimhen

Napoli calcio - La moviola del Corriere dello Sport su Napoli-Juve: "Intervento da dietro di Chiellini su Osimhen, quello sul destro dell’attaccante azzurro non è un pestone, più una strusciata che però toglie lo scarpino al giocatore di Spalletti. Irrati non lo ritiene da rigore, a nostro avviso il VAR (Mariani) fa bene a non intervenire, non sarebbe intervenuto comunque anche in caso di penalty, da qui la pericolosità dell’intervento del difensore. Due contatti in area bianconera, sempre su Osimhen: prima Bonucci (non c’è spinta col braccio destro), poi Chiellini (di spalla): no rigore".