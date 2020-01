Napoli-Inter, sta tornando l'entusiasmo tra i tifosi: si attendono circa 40mila spettatori al San Paolo

Notizie Napoli calcio. Non sarà ancora il pubblico delle grandissime occasioni, ma in Napoli-Inter dovrebbe esserci una bella cornice di tifosi al San Paolo. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, procede bene la prevendita per la prima gara interna degli azzurri in questo 2020 (lunedì 6 gennaio ore 20.45). A Fuorigrotta arriva l'Inter capolista che attira gente ma l'effetto Gattuso sembra aver portato i primi frutti dal punto di vista dell'entusiasmo: sono infatti 40mila gli spettatori attesi al San Paolo nel primo posticipo del nuovo anno.

Napoli-Inter, torna il fattore San Paolo

Quest'anno, nonostante il +7% rispetto all'anno scorso, lo stadio di Fuorigrotta è stato spesso semi-vuoto non riuscendo ad essere il consueto fattore per le prestazioni degli azzurri. L'avvento di Gattuso, unito alla vittoria al fotofinish contro il Sassuolo, sembrano aver riportato una ventata di ottimismo tra i tifosi partenopei che nella notte della Befana proveranno a fare uno scherzetto all'Inter capolista.