Napoli-Inter, la moviola di Gazzetta: il Var salva Doveri due volte

NAPOLI - La moviola della Gazzetta dello Sport per Napoli-Inter: "Subito prima dell’intervallo Meret salva la porta bloccando la palla con un intervento pulito sul pericolo Barella. All’81’ l’episodio principale: nell’area difesa da Handanovic Zielinski va a terra dopo un contatto con De Vrij. Sul momento Doveri indica il dischetto, subito dopo vede l’indicazione del fuorigioco del secondo assistente e chiama l’offside annullando il rigore. Il Var Mazzoleni verifica che la posizione è regolare e lo manda al monitor. Doveri - che al momento in cui aveva valutato il contatto era stato urtato involontariamente da Fabian Ruiz - vede chiaro sullo schermo. Non è rigore: De Vrij prende in pieno la palla ed è poi colpito da Zielinski".